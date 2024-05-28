Эксперты прокомментировали арест Лежнева

Политологи отозвались на новости о советнике орловского губернатора.

Напомним, накануне стало известно, что суд оставил Лежнева под стражей на один месяц. Действующий советник губернатора подозревается в мошенничестве. Речь идёт о 176 миллионах, пропавших из бюджета при ремонте мостов.

Ещё один пост, посвящённый событию, опубликовала в своём телеграм-канале Валентина Остроушко, журналист и экс-депутат областного совета. Она предположила, что орловцы могут узнать о новых обвинениях и задержаниях.

«Популярные телеграм-каналы сообщили, что у нас в регионе работают сотрудники центрального аппарата ФСБ… Наш сотрудник пояснил мне, что ситуация в регионе серьёзная, не подтвердив и не опровергнув эту информацию… И это плюс нынешнему начальнику ФСБ… Именно его доклад наверх смог сыграть решающую роль. Что-то они там ещё, кроме Красного моста, накопали… Следим за ситуацией», – пишет орловчанка.

Политконсультант, кандидат политических наук Александр Семёнов высказался по этому поводу для издания «Региональные комментарии». По его мнению, ситуация с Лежневым не помешает карьере Клычкова.

«КПРФ полностью идет в тренде федеральной политики. Мы видим множество субъектов РФ, где по окружению губернаторов очень активно работают правоохранители, заводится много различных уголовных дел: какие-то из них доходят до логического завершения, какие-то просто исчезают из публичной повестки. Но я думаю, что это не может служить основанием для отставки, замены губернатора. Круг лиц, определяющих тех, кто станет губернатором, очень ограниченный, в первую очередь это президент РФ Владимир Путин. А всем известно, что глава государства очень не любит принимать решения под каким-либо внешним давлением», – заявил Семёнов.

Также новость в своих соцсетях прокомментировал политический консультант Дмитрий Фетисов. Эксперт также считает, что скандал не отразится на положении самого губернатора. Однако он может иметь совсем другие, менее явные и более глобальные последствия.

«Как ни парадоксально, от дела Лежнева страдает в целом политическая Система. Не секрет, что несмотря на высокие командировочные и другие льготы, в том числе обещания кадрового роста, мало управленцев, которые едут работать на «новые» и «прифронтовые» территории… Лежнев же буквально не вылезал оттуда полтора года… После его кейса немалое количество управленцев укрепится в мысли, что «СВО не спасает». А строить-то систему управления на новых территориях жизненно необходимо», – отметил политконсультант.

Также о Лежневе в своём телеграм-канале высказался политаналитик Владимир Слатинов. Он считает, что задержание всё же ударит по имиджу действующего орловского главы, хотя тот и сделает всё возможное, чтобы смягчить последствия.

«Конечно, полностью нивелировать репутационный и символический ущерб от произошедших событий будет сложно. Хотя с отправкой советника на волонтёрскую работу в зону СВО губернатору в последние полтора года удалось снизить градус скандальности, который стал запредельно высоким зимой 2022-го года в историях с ремонтами мостов. В конце первого и начале второго срока Андрея Евгеньевича резонансного хайпа с топовыми кадрами в региональной власти стало намного меньше. Это как раз и делает «возрождение» кейса с Лежневым как неожиданным, так и крайне неприятным событием, вызвавшим широкий негативный отклик», – пишет Слатинов.

ИА «Орелград»