Орловец разбился на самодельном двухколёсном транспорте

28.5.2024 | 11:00 Новости, Происшествия

Пострадавшего госпитализировали.

Фото: УГИБДД по Орловской области

Инцидент произошёл в Покровском районе на местной трассе «Дросково – Топки». Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области.

Авария случилась на 4-м километре дороги. 37-летний мужчина передвигался по трассе на самодельном двухколёсном транспортном средстве. Транспорт был оборудован двигателем в шесть лошадиных сил.

Орловец ехал в сторону села Топки. Однако в какой-то момент не справился со своим железным конём и перевернулся.

ДТП оказалось серьёзным. Водителя госпитализировали, причём в Областную клиническую больницу.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 10 ДТП. В них пострадали трое человек.

ИА «Орелград»


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