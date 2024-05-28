Орловец разбился на самодельном двухколёсном транспорте

Пострадавшего госпитализировали.

Инцидент произошёл в Покровском районе на местной трассе «Дросково – Топки». Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области.

Авария случилась на 4-м километре дороги. 37-летний мужчина передвигался по трассе на самодельном двухколёсном транспортном средстве. Транспорт был оборудован двигателем в шесть лошадиных сил.

Орловец ехал в сторону села Топки. Однако в какой-то момент не справился со своим железным конём и перевернулся.

ДТП оказалось серьёзным. Водителя госпитализировали, причём в Областную клиническую больницу.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 10 ДТП. В них пострадали трое человек.

ИА «Орелград»