Орловчанке с инвалидностью вернули незаконно списанные деньги

28.5.2024 | 11:55 Закон и порядок, Новости

В этом ей помогла прокуратура.

Фото: ИА «Орёлград»

Надзорное ведомство защитило права жительницы Глазуновского района. Женщина имеет первую группу инвалидности.

Кредитная организация списала с её банковского счёта денежные средства. Они пошли на погашение задолженности по договору займа.

Однако средства списали из денег, ранее перечисленных в качестве единовременной социальной помощи для малоимущих граждан. В связи с этим кредитная организация не имела права на них «покушаться» (без согласия самого заёмщика).

В итоге прокуратура, действуя совместно с другими контролирующими органами, принудила кредиторов к соблюдению федерального законодательства. Средства вернулись на счёт орловчанки.

ИА «Орелград»


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