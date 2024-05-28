Орловчанке с инвалидностью вернули незаконно списанные деньги

В этом ей помогла прокуратура.

Надзорное ведомство защитило права жительницы Глазуновского района. Женщина имеет первую группу инвалидности.

Кредитная организация списала с её банковского счёта денежные средства. Они пошли на погашение задолженности по договору займа.

Однако средства списали из денег, ранее перечисленных в качестве единовременной социальной помощи для малоимущих граждан. В связи с этим кредитная организация не имела права на них «покушаться» (без согласия самого заёмщика).

В итоге прокуратура, действуя совместно с другими контролирующими органами, принудила кредиторов к соблюдению федерального законодательства. Средства вернулись на счёт орловчанки.

ИА «Орелград»