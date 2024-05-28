Количество укушенных клещами орловцев приближается к 500

Зарегистрировано пять случаев боррелиоза.

Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

В новом сезоне в медицинские организации региона с жалобами на укусы клещей обратились 473 человека (в том числе 157 детей). Зарегистрировано пять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (все среди взрослых).

Из клещей, уже снятых с людей, переносчиками боррелиоза оказались 14,7%. По сравнению с минувшим годом, данный показатель немного снизился.

Также специалисты исследовали 458 клещей, взятых в дикой природе. Из них 8,5% оказались носителями боррелиоза, а ещё 4,1% – гранулоцитарного анаплазмоза.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что с начала года в области акарицидные обработки проведены на общей площади в 240 гектаров. Этой деятельностью занимаются Центр гигиены и эпидемиологии и Орловская дезинфекционная станция. Обработки проводятся, в том числе, на территориях, отведённых для детского отдыха.

ИА «Орелград»