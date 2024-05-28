В Орле задержана пособница дистанционных мошенников

28.5.2024 | 12:47 Закон и порядок, Новости

Женщина успела посоучаствовать в обмане как минимум троих орловчанок.

Фото: УМВД по Орловской области

Так считает следствие. Подозреваемая будет ждать суда под стражей.

Известно, что ей 28 лет. В Орле она проживает на временных основаниях. Задержание осуществили сотрудники Управления уголовного розыска областного УМВД (совместно с коллегами из соответствующего отделения по Кромскому району).

От действий мошенников пострадали трое орловчанок пенсионного возраста – из Кромского, Сосковского и Урицкого районов. Они лишились миллиона, 200 и 800 тысяч рублей соответственно.

Мошенники звонили потерпевшим и сообщали ложную информацию о ДТП, которые, якобы, спровоцировали их родственники. Затем вопрос предлагалось решить с помощью крупных сумм денег. Подозреваемая, выполняя роль курьера, забирала деньги и переводила их «работодателям», оставляя себе процент.

Информацию сообщили в Управлении МВД по Орловской области.

Ранее в Орле задержали ещё одного курьера мошенников, обманувшего своих подельников.

ИА «Орелград»


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