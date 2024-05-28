Клычкову презентовали проект реконструкции рынка

28.5.2024 | 13:53 Новости, Экономика

Центральный рынок Орла преобразится.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня орловский губернатор провёл встречу с председателем совета Облпотребсоюза Виктором Найденовым. Одной из тем разговора стал проект реконструкции Центрального рынка Орла. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

По мнению Клычкова, после реконструкции рынок сможет стать новым центром притяжения областной столицы. Как именно планируется преобразовать торговые площади, пока не известно.

Также на встрече губернатор позитивно оценил работу организации в целом. «Орловский Облпотребсоюз – это мощный производственный ресурс. Кооператоры снабжают всем необходимым около 260 тысяч земляков, помогают обеспечивать достойный уровень жизни селян, развивать торговую и производственную инфраструктуру», – подчеркнул Клычков.

Напомним, что в минувшем месяце здесь начали сносить палатки радиобазара. Рабочие разбирали палатки продавцов и наводили порядок на территории.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования