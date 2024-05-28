Клычкову презентовали проект реконструкции рынка

Центральный рынок Орла преобразится.

Сегодня орловский губернатор провёл встречу с председателем совета Облпотребсоюза Виктором Найденовым. Одной из тем разговора стал проект реконструкции Центрального рынка Орла. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

По мнению Клычкова, после реконструкции рынок сможет стать новым центром притяжения областной столицы. Как именно планируется преобразовать торговые площади, пока не известно.

Также на встрече губернатор позитивно оценил работу организации в целом. «Орловский Облпотребсоюз – это мощный производственный ресурс. Кооператоры снабжают всем необходимым около 260 тысяч земляков, помогают обеспечивать достойный уровень жизни селян, развивать торговую и производственную инфраструктуру», – подчеркнул Клычков.

Напомним, что в минувшем месяце здесь начали сносить палатки радиобазара. Рабочие разбирали палатки продавцов и наводили порядок на территории.

ИА «Орелград»