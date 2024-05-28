ОГАУ имени Парахина крупно задолжал за уборку

Спор с клининговой компанией вузу пришлось решать в суде.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по исковому заявлению индивидуального предпринимателя к Орловскому государственному аграрному университету имени Н.В. Парахина о взыскании крупной задолженности. Из иска следовала, что образовалась она еще зимой 2023 года. Ответчик исковые требования не признал, сославшись на то, что ИП оказывала услуги с нарушениями условий контракта. Кроме того, ответчик заявил ходатайство о вынесении частного определения в адрес прокурора Болховского района, Государственной инспекции труда Орловской области и регионального Управления ФНС для проведения проверки соблюдения ИП трудового, гражданского и налогового законодательства РФ.

В обоснование заявленного ходатайства ответчик указал, что представленный ИП персонал в количестве 32 человек не имеет с ней никаких оформленных трудовых отношений как на постоянной, так и на временной основе, что предполагает нарушение прав самого трудового персонала. Суд установил, что в январе 2023 году вуз и ИП заключили договор на оказание клининговых услуг по уборке здания и объектов ОГАУ. Цена договора составила 462,23 тысячи рублей.

К договору было приложено техническое задание, в котором был отражен объем оказываемых услуг, адресный перечень, сроки оказания и характеристика услуг, график работы и общий объем площади, подлежащий уборке, который составил 26 248,5 квадратных метров. ИП также в письменном виде просила вуз предоставить план помещений, перечисленных в договоре, с указанием конкретных кабинетов и площадей, которые подлежат уборке.

Клининговая компания, судя по материалам дела, столкнулась с некоторыми проблемами. Например, ее сотрудники не смогли прибраться в спортивном и актовом залах, так как на посту охраны не оказалось ключей от данных помещений. В учебном корпусе Многопрофильного колледжа «в связи с заставленностью кабинетов горшечными растениями отсутствовал доступ к оконным проемам», что помешало своевременной уборке подоконников.

Подобные трудности были перечислены в активной переписке, завязавшейся между вузом и ИП. Закончилось тем, что уборщики выставили вузу счет за месячный труд, но денег не получили. Изучив доводы сторон, арбитраж решил взыскать с ОГАУ в пользу индивидуального предпринимателя задолженность за оказанные услуги, оценив их стоимость в сумме 454,68 тысячи рублей. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»