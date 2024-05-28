«Удивительно»: Клычков прокомментировал арест Лежнева

Губернатор Орловской области готов «помогать разбираться».

Темы задержания своего советника Сергея Лежнева Клычков коснулся в ходе эфира в соцсетях 27 мая. Губернатор сообщил, что многие интересовались.

«Какое моё мнение может быть? Правоохранители занимаются, будут разбираться. С точки зрения моих знаний, компетенций, даже не компетенций, а возможностей получения информации: удивительно, что история двухлетней давности сегодня приводит к каким-то дополнительным оборотам. Но я подтверждаю еще раз, что правоохранители будут разбираться. Уверен, что все будет беспристрастно, спокойно, без каких-либо особенностей сделано».

Андрей Клычков напомнил, что «Сергей Владимирович последние два года находился на передовой», организовывая доставку гуманитарных грузов в зону СВО. «Тащил на себе, добираясь до Бахмута, до Артемовска, Авдеевки, до Соледара». Контакты подхватят и помощь будет продолжаться, заверил губернатор.

«Несмотря на возникшие обстоятельства. Они закончатся … повторюсь, остальное все – вопрос времени, будем смотреть, разбираться, помогать разбираться».

Напомним, решением Советского суда 27 мая Сергей Лежнев помещен под арест на месяц. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Хищение бюджетных средств, по версии следствия, произошло при реконструкции нескольких объектов: Красный мост и мост Дружбы в Орле, мост через реку Сосна в Ливенском районе. Общий объем ущерба оценили в 76 млн рублей. Директор компании-подрядчика получил срок, учредитель – подался в бега. «Лица из числа администрации» остались за кадром. Однако в 2022 году прокуратура сообщала, что оперативные мероприятия проводились по месту жительства советника губернатора.

ИА “Орелград”