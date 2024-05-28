Орловцев предупредили об ответственности за наркорастения

Соответствующую памятку распространили правоохранительные органы.

В Орловской области стартовал месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Он продлится по 26 июня. Акция проводится для привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, оказания социально-психологической, медицинской помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

В преддверии акции Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области выпустило памятку об уничтожении наркотикосодержащих растений. По территории региона она распространяется, в том числе, с помощью районных администраций. Памятка адресована владельцам земельных участков. УКОН напоминает о недопустимости культивирования наркотикосодержащих растений, а также о необходимости уничтожения очагов дикорастущей конопли и опийного мака на своих участках.

«Вред, наносимый наркотиками, чрезвычайно велик – от них страдает все общество в целом и, прежде всего, молодежь, – говорится в памятке. – Одним из факторов, осложняющих ситуацию в Орловской области, является наличие благоприятных климатических условий, способствующих произрастанию наркотикосодержащих растений на приусадебных участках, а также на территориях хозяйствующих субъектов и иных землях».

В связи с этим Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области совместно с органами местного самоуправления проводит мероприятия, направленные на выявление и уничтожение наркотикосодержащих растений. О местах произрастания конопли, мака и прочих запретных растений просит незамедлительно сообщать по телефону доверия УМВД: (4862) 41-38-56 (анонимно, круглосуточно), телефону дежурной части либо «02».

«Непринятие своевременных мер по уничтожению дикорастущих наркотикосодержащих растений или их возделывание на находящихся в вашем пользовании или владении землях влечет за собой ответственность согласно законодательству Российской Федерации», – предупреждают правоохранители. Так, статья 231 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Штраф достигает 300 тысяч рублей, предусмотрено лишение свободы на срок до 2 лет.

Кроме того, существует статья 10.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Она предусматривает крупные штрафы за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. А статья 10.5.1. КоАП РФ наказывает за незаконное культивирование таких растений.

ИА «Орелград»