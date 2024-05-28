В Орловской области проведут новый конкурс для дизайнеров

28.5.2024 | 10:20 Культура, Новости, Общество, Строительство

Об инициативе стало известно на ежегодном арт-фестивале «Родовое гнездо».

Мероприятие прошло в музее-заповеднике Тургенева «Спасское-Лутовиново». Его организовал Союз дизайнеров и архитекторов. Фестиваль собрал в «Спасском» известных мастеров и экспертов в сферах дизайна, декора, архитектуры и строительства.

В ходе встречи группа компаний «ОДСК» анонсировала новый открытый конкурс для дизайнеров. Участникам предлагается разработать дизайн-проект отделки квартиры комфорт-класса. Участвовать в конкурсе смогут все желающие – начиная со студентов и заканчивая целыми проектными бюро.

Условия конкурса будут полностью прозрачными, а техническое задание к заявкам сделают одинаковым для всех. По итогам первого этапа конкурсная комиссия отберёт финалистов. Затем уже из этих проектов выберут лучшие – на открытом интернет-голосовании, которое проведут на ресурсах группы компаний «ОДСК».

Подробные условия будут опубликованы позже на сайте odsk-group.ru

Возрастное ограничение: 18+

ИА «Орелград»


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