В Орле растет потребление света и тепла

Рост потребления энергии чиновники связывают с ростом границ города.

В Орле наметилась тенденция к ежегодному увеличению потребления энергоресурсов. По данным администрации областного центра, в 2022 году удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах Орла составила: электрической энергии – 689,5 кВт*ч на одного проживающего; тепловой энергии – 0,15 Гкал на 1 квадратный метр общей площади. В 2023 году показатели составили 727,7 кВт*ч и 0,19 Гкал соответственно. По прогнозам, потребление электроэнергии в ближайшие три года будет только нарастать.

У чиновников нашлось объяснение данным процессам. По их мнению, рост потребления электроэнергии при одновременном снижении потребления газа обусловлен вводом в строй новых многоквартирных домов повышенной этажности, обустроенных электроплитами. Еще одной причиной называют растущее количество применяемых жителями многоквартирных домов бытовых электроприборов и техники, включая энергоемкие бойлеры, электрические духовые шкафы, посудомоечные машины и т.д.

Увеличение потребления тепловой энергии в 2023 году было связано с ростом отпуска тепловой энергии населению по сравнению с предыдущим годом. Здесь сказался сезонный фактор: прошедшая зима оказалась холоднее предыдущей. Снижение потребления газа и воды, по мнению чиновников, связано с установкой приборов учета потребления ресурсов. Впрочем, нашлись и другие причины.

«Увеличение потребления энергетических ресурсов в 2023 году по отношению к 2022 году обусловлено вводом в эксплуатацию недвижимого имущества МБУ ДО СШ «Троя» по Набережной Дубровинского, школы № 53 в микрорайоне «Зареченский», – следует из данных, опубликованных на сайте мэрии Орла. – Кроме того, рост в 2024-2026 годах удельных показателей потребления энергоресурсов и воды в расчете на душу населения связан с прогнозируемым уменьшением численности населения».

ИА «Орелград»