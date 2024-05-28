Во Мценске Vortex Estina врезалась в забор

Водитель госпитализирован.

Авария произошла накануне около 16 часов 30 минут.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, 37-летний мужчина ехал на личном автомобиле Vortex Estina по местной улице Ленина.

Машина двигалась со стороны Первомайской в сторону Кирпичникова. Однако водитель не выбрал безопасную скорость. В результате он съехал в кювет, а затем врезался в забор дома (по Ленина, 185).

В результате ДТП автомобилист получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его во Мценскую ЦРБ. Мужчину госпитализировали.

Ранее стало известно, что в Покровском районе 37-летний орловец разбился на самодельном двухколёсном транспорте.

ИА «Орелград»