Во Мценске Vortex Estina врезалась в забор

28.5.2024 | 12:05 Новости, Происшествия

Водитель госпитализирован.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Авария произошла накануне около 16 часов 30 минут.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, 37-летний мужчина ехал на личном автомобиле Vortex Estina по местной улице Ленина.

Машина двигалась со стороны Первомайской в сторону Кирпичникова. Однако водитель не выбрал безопасную скорость. В результате он съехал в кювет, а затем врезался в забор дома (по Ленина, 185).

В результате ДТП автомобилист получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его во Мценскую ЦРБ. Мужчину госпитализировали.

Ранее стало известно, что в Покровском районе 37-летний орловец разбился на самодельном двухколёсном транспорте.

ИА «Орелград»


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