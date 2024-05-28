В Орловской области в воде нашли тело молодого парня

28.5.2024 | 10:40 Новости, Происшествия

Орловец родился в 2005-м году.

Фото: Управление МЧС по Орловской области.

ЧП случилось в Орловском муниципальном округе в населённом пункте Большая Куликовка. Об этом рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.

Водолазы вытащили тело на берег накануне в 11 часов 40 минут. Вечером предшествующего дня в службу спасения обратился очевидец. Он рассказал, что в районе дома по Школьной, 25, возможно, утонул человек.

Известно, что погибший родился в 2005-м году – ему было не больше 19 лет. Сотрудники МЧС передали тело полиции.

Всего за сутки орловские подразделения ведомства выезжали на вызовы 16 раз. Семь выездов пришлись на ликвидацию возгораний, ещё девять – на другие виды происшествий.

ИА «Орелград»


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