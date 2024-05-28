В Орловской области в воде нашли тело молодого парня

Орловец родился в 2005-м году.

ЧП случилось в Орловском муниципальном округе в населённом пункте Большая Куликовка. Об этом рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.

Водолазы вытащили тело на берег накануне в 11 часов 40 минут. Вечером предшествующего дня в службу спасения обратился очевидец. Он рассказал, что в районе дома по Школьной, 25, возможно, утонул человек.

Известно, что погибший родился в 2005-м году – ему было не больше 19 лет. Сотрудники МЧС передали тело полиции.

Всего за сутки орловские подразделения ведомства выезжали на вызовы 16 раз. Семь выездов пришлись на ликвидацию возгораний, ещё девять – на другие виды происшествий.

ИА «Орелград»