Орловским подросткам не хватает вакансий и знаний о труде

Основные проблемы подростков озвучил детский омбудсмен.

«Трудоустройство подростков. Проблемы и пути решения» – круглы стол с таким названием прошел в Орле в рамках реализации «Карты действий уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ на 2024 год». Мероприятие совместными усилиями организовали региональный детский омбудсмен Константин Домогатский и Торгово-промышленная палата региона. Как пояснили в аппарате правозащитника, целью мероприятия была выработка предложений по совершенствованию системы трудоустройства подростков.

«В ходе проведенного мониторинга состояния дел, связанных с трудоустройством подростков мы отмечаем, что подростки заинтересованы в работе в свободное от учебы время, но вакансий для них недостаточно, – сообщил Константин Домогатский. – Большинство работодателей не стремятся предлагать им работу».

По его словам, причин на это много. Правозащитник подчеркнул, что в 2023 году в Орловской области были отмечены факты нарушения трудовых прав несовершеннолетних в части их допуска до выполнения своих трудовых обязанностей без оформления трудового договора. «Многие подростки не знают об основах трудового законодательства в отношении несовершеннолетних», – считает детский омбудсмен.

Участники круглого стола обсудили возможные пути мотивации работодателей к приему несовершеннолетних на работу в рамках действующего трудового законодательства, а также продвижение Стандарта ответственного трудоустройства подростков. «Выработанные в результате дискуссии предложения будут направлены в органы власти региона для принятия мер по совершенствованию работы, связанной с трудоустройством несовершеннолетних», – подытожили в аппарате детского омбудсмена.

Тем временем, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина на совещании с главами муниципальных образований сообщила, что в 2024 году в регионе планируется обеспечить занятость в свободное от учебы время 2875 несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. Помимо заработной платы от предприятий и организаций им будет дополнительно выплачиваться 1611 рублей за счет бюджетных средств. На сегодняшний день трудоустроено уже около 350 подростков.

ИА «Орелград»