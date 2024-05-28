Развитие экономики региона сдерживают дороги

Областные власти оценили состояние дорожной отрасли.

В настоящее время социально-экономическое развитие Орловской области во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и высока степень износа значительной части дорог. Низкий технический уровень дорог обуславливает высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции. Такая информация озвучена в паспорте обновленной государственной программы «Развитие транспортной системы в Орловской области», недавно утвержденной правительством региона.

«Развитие транспортной системы Орловской области является необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни населения в регионе и, как следствие, в Российской Федерации в целом, – говорится в документе. – Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Орловской области».

Далее следует, что несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов привело к их нерациональному соотношению в транспортном балансе Орловской области. Этот дисбаланс ограничивает развитие единого экономического пространства Орловской области и не позволяет в полной мере осваивать ресурсы муниципальных образований. Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств и повышению уровня аварийности.

«Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается, – отмечают также авторы аналитического обзора. – На долю автотранспорта приходятся значительные объемы перевозок грузов и междугородных пассажирских перевозок. Темпы развития автомобильных дорог области отстают от возрастающей потребности в автомобильных перевозках и темпов роста автомобилизации, которая должна служить определяющим фактором для перспектив развития автодорог».

К слову, за период реализации аналогичной государственной программы с 2019 по 2022 годы, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», доля протяженности дорожной сети Орловской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, составила 80,3 процента. Доля нормативных дорог регионального и межмуниципального значения составила при этом 51,37 процента. Программа предусматривает обеспечение ежегодного ремонта не менее 65 км автомобильных дорог.

ИА «Орелград»