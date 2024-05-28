Названы возможные сроки для обвиняемых в экстремизме в СИЗО

Орловская прокуратура озвучила свою позицию.

Напомним, дело рассматривается в Орловском областном суде. Оно близится к концу. Накануне в ходе прений свою позицию озвучил официальный представитель прокуратуры. Подробности сообщил портал «Орловские новости».

Всем четверым фигурантам запрошены различные сроки. Для предполагаемого лидера гособвинение сочло справедливым наказание в виде 14 лет колонии особого режима. Для остальных троих обвиняемых – шесть лет строгого, пять лет общего и четыре года общего.

Отметим, что предполагаемому лидеру сообщества кроме участия в деятельности экстремистской организации (282.2 УК РФ) вменяется ещё и статья о «занятии высшего положения в преступной иерархии» (210.1 УК РФ).

Согласно текущей версии, обвиняемые создали в СИЗО Орла ячейку запрещённой в России экстремистской организации «А. У. Е.»*

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* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

ИА «Орелград»