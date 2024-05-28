Благоустройству Дворянки снова мешает нерест

Тем не менее значимый для Орла благоустроенный сквер обещают сдать к 1 июля.

О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на заседании профильного комитета горсовета 28 мая рассказал начальник управления строительства администрации Орла Никита Митряев. Благоустройство ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» и прилегающей территории – это задача еще прошлого года. Работы выполняет брянское ООО «ТСК Элитный сад». Стоимость контракта – 119,5 млн рублей. Компания получила авансом 50% этой суммы.

До полного завершения необходимо выполнить: асфальтирование дорожек, уложить тротуарную плитку, выполнить озеленение, завершить монтаж лестницы, закончить работы по освещению и видеонаблюдению, продолжить тропиночную сеть в районе габионов, поставить малые архитектурные формы.

«По состоянию на сегодня работы приняты на 30,9 млн рублей, – сообщил Никита Митряев. – Фактическая готовность объекта – 77%. По информации подрядчика, работу планируют завершить по 1 июля, в связи с тем, что с 1 апреля по 10 июня, во время нереста рыбы, работы запрещены».

Никита Митряев пообещал, что после приемки подрядчику будет выставлена претензия за просроченное исполнение. В августе 2023 года в числе причин отставания называли нерест и долгую раскачку.

ИА “Орелград”