В УМЧС почтили память сотрудника, погибшего в Ливнах

Роман Петрашов стал жертвой атаки вражеского БПЛА.

Сегодня утром при смене караулов во всех подразделениях ведомства в регионе объявили минуту молчания в память о Петрашове. Также свои соболезнования выразили руководство, личный состав и Совет ветеранов Главного управления МЧС России по Орловской области.

«Разделяем тяжесть утраты! Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении ведомства.

Как дополнительно сообщило издание «Уездный город Ливны», Роман Петрашов успел проработать в УМЧС два года. Орловец служил водителем в пожарной части №8.

Ранее орловский губернатор рассказал, что сегодня одного из пострадавших при атаке должны доставить в Москву для проведения операции.

ИА «Орелград»