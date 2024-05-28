В администрации Орла рассказали о коммунальных «фонтанах»

Гидравлические испытания выявили слабые места сетей.

Об обнаруженных повреждениях на заседании профильного комитета горсовете рассказала заместитель начальника управления ЖКХ Галина Антонова. Всего выявлено 75 повреждений: на магистральных тепловых сетях – 12, по квартальным тепловым сетям – 61. Из них 13, которые влияют на подачу горячей воды.

«Вчера все эти данные аккумулировались, рассматривались, очередность выполнения данных работ определялась в «Квадре». Заверило руководство, что срывов подачи горячей воды не будет», – сообщила Антонова.

Отметим, самые крупные фонтаны разлетелись по соцсетям фотографиями и видеороликами. Вода поднялась выше пятиэтажки на улице Игнатова. На Новосильской высота потока была около трех метров. Гидравлические испытания стартовали 27 мая. Работы продолжатся до 5 июня. Орловский филиал АО “Квадра” просит быть аккуратнее и не приближаться к местам выхода сетевой воды и пара. В случае обнаружения утечек следует звонить по телефону: 55-29-74.

ИА “Орелград”