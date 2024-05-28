В Орле «Зелёная роща» уберёт непрофильный мусор

28.5.2024 | 15:00 ЖКХ, Новости

Однако затраты возложат на администрацию.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official / Анна Чернышова

Тема уборки мусора в очередной раз стала одной из самых обсуждаемых в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Клычкова «ВКонтакте».

Многие пользователи жаловались на неубранный мусор. Однако, как стало ясно из комментариев, оставленных с официального аккаунта «УК «Зелёная роща»», как минимум некоторые из таких свалок, фактически, не входят в зону ответственности регионального оператора ТКО.

Дело в том, что «Зелёная роща» не обязана убирать непрофильные отходы – например, фрагменты деревьев, даже если граждане и оставляют их рядом с мусорными контейнерами. Такая свалка «актируется» как несанкционированная.

Ликвидация несанкционированных свалок является обязанностью уже владельцев земельных участков. Впрочем, представители «Зелёной рощи» заявили, что всё равно очистят такие площадки от мусора, причём к концу текущей недели. Однако понесённые затраты будут возложены на городскую администрацию.

В частности, речь идёт о перекрёстке Васильевской и Панчука, Карачевском шоссе, 56-А, Комсомольской, 191, Гуртьева, 10, Огородном переулке, 3 и 5. Некоторые из этих свалок уже убраны.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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