Вынесен приговор экс-главе ОПХ «Орловское»

Магомеда Чадаева признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Дело рассматривал Советский районный суд Орла. Аналогичные обвинения подтвердились в отношении двух других фигурантов, знакомых Чадаева. Уточняется, что преступления совершались в составе организованной группы.

В итоге экс-глава ООО получил 4 года и 3 месяца колонии общего режима, двое других фигурантов – по 4 года в тех же условиях. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как установил суд, в феврале и марте 2022-го года указанные лица, используя фиктивные документы, незаконно оформили право аренды участка общей площадью около 2 тысяч гектаров. Земля предназначалась для сельского хозяйства и находилась в государственной собственности.

Также были оформлены права на объекты недвижимости. Некоторые из них к указанному периоду прошли реконструкцию и переустройство на денежные средства, принадлежащие АО «Щелково Агрохим».

В результате преступных действий данная компания потеряла 273 миллиона 294 тысячи 368 рублей. Само ОПХ «Орловское» (дочерний проект «Щелково Агрохим») тоже понесло финансовые потери на 56 миллионов 413 тысяч 11 рублей.

Отметим, что в преступную группу входили и другие лица. Однако уголовные дела, возбуждённые в их отношении, выделены в отдельное производство.

ИА «Орелград»