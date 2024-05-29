Мастер из Новосибирска подковал блоху для музея Лескова

Она станет экспонатом орловского учреждения.

Микроминиатюрист Владимир Анискин рассказал об этом в личных соцсетях.

По его словам, инициатива исходила из Орла. Музей Лескова обратился к нему с соответствующим запросом в минувшем году.

После некоторых раздумий Анискин согласился взяться за задачу. «Лесков для меня великий писатель, я очень люблю его творчество», – поделился мастер.

В итоге всё оказалось готово этой весной. Владимир выполнял работу практически бесплатно. «Некоторые деньги взял только за оформление», – пояснил он.

Теперь подкованная блоха станет новым экспонатом орловского музея. Размер насекомого составляет от 2 до 2,4 миллиметра. Толщина её подковы меньше толщины человеческого волоса.

ИА «Орелград»