Мастер из Новосибирска подковал блоху для музея Лескова

29.5.2024 | 12:20 Культура, Новости

Она станет экспонатом орловского учреждения.

Фото: vk.com/vladimir_aniskin

Микроминиатюрист Владимир Анискин рассказал об этом в личных соцсетях.

По его словам, инициатива исходила из Орла. Музей Лескова обратился к нему с соответствующим запросом в минувшем году.

После некоторых раздумий Анискин согласился взяться за задачу. «Лесков для меня великий писатель, я очень люблю его творчество», – поделился мастер.

В итоге всё оказалось готово этой весной. Владимир выполнял работу практически бесплатно. «Некоторые деньги взял только за оформление», – пояснил он.

Теперь подкованная блоха станет новым экспонатом орловского музея. Размер насекомого составляет от 2 до 2,4 миллиметра. Толщина её подковы меньше толщины человеческого волоса.

Фото: vk.com/vladimir_aniskin

ИА «Орелград»


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