Орловцы восстановили святой источник в ЛНР

Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Работы проходили в одной из деревень, расположенных в Луганской Народной Республики. Восстановлением занимались участники боевого подразделения – совместно с прихожанами Введенского храма села Хотьково Шаблыкинского района.

Источник находился в плохом состоянии. Место заросло бурьяном и идентифицировалось с трудом.

Волонтёры расчистили территорию, построили купель, проложили к ней деревянную дорожку и установили табличку.

Провести работы удалось благодаря пожертвованиям жителей Шаблыкинского и Урицкого районов. Церемонию освящения также провёл орловский священник.

ИА «Орелград»