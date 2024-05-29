Орловцы восстановили святой источник в ЛНР

29.5.2024 | 12:40 Новости, Общество

Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Фото: Введенский храм села Хотьково

Работы проходили в одной из деревень, расположенных в Луганской Народной Республики. Восстановлением занимались участники боевого подразделения – совместно с прихожанами Введенского храма села Хотьково Шаблыкинского района.

Источник находился в плохом состоянии. Место заросло бурьяном и идентифицировалось с трудом.

Волонтёры расчистили территорию, построили купель, проложили к ней деревянную дорожку и установили табличку.

Провести работы удалось благодаря пожертвованиям жителей Шаблыкинского и Урицкого районов. Церемонию освящения также провёл орловский священник.

Фото: Введенский храм села Хотьково
Фото: Введенский храм села Хотьково

ИА «Орелград»


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