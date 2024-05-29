«Зеленая Роща» заявляет о колоссальном количестве некоммунальных отходов в Орле

ирпичи в пересмешку с бытовым мусором не принимают сортировщики.

Тему вывоза отходов с территории Орла обсудили на заседании профильного комитета горсовета 28 мая. Несмотря на начало летнего периода, когда контейнеры должны освобождаться ежедневно, площадки забиты, констатировали депутаты. Своей статистикой поделилось управление ЖКХ администрации Орла: графики не соблюдаются по 60% объектов по Заводскому району.

Первый заместитель директора ООО УК «Зеленая роща» Сергей Мартюхин сообщил, что комиссией, включающей сотрудников регоператора и чиновников администрации, зафиксированы свалки рядом с бункерами и контейнерами. Там около 2800 тонн не относящегося к твердым коммунальным отходам мусора. В Заводском районе свалок около 40, в Железнодорожном – 60, Северный и Советский – 13-18 штук. Весной и летом количество некоммунальных отходов в городе растет, отметил Сергей Мартюхин.

«К сожалению, бункера зачастую снизу забиты кирпичами, сверху дополняются твердыми коммунальными отходами. В результате мусоровоз сдаться на сортировочный комплекс не может», – пояснил Сергей Мартюхин.

Депутаты не проявили сочувствия к регоператору. Проблемы не у перевозчиков – а у «Зеленой Рощи», которая обязана организовать своевременный вывоз отходов, а не разводить антисанитарию, подчеркнул Сергей Себякин. Вспомнили про камеры, которые могут фиксировать нелегальных мусорщиков. Предложили поискать средства в городском бюджете на ликвидацию несанкционированных свалок.



Каждый месяц вопрос обсуждается, «а воз и ныне там», констатировал председатель комитета по ЖКХ Илья Жуков.

Депутаты поручили администрации города совместно с регоператором принять все исчерпывающие меры по наведению порядка в организации, сбора вывоза и размещения отходов в Орле. Вопрос обращения с отходами будет вынесен на сессию.

Отметим, народные избранники вопрос разбирали не раз. Например, на сессии в ноябре 2023 года «Зеленой Роще» пригрозили регоператором-конкурентом, рекомендовали занести в новые нормативы абсолютно все остатки, образуемые городом.

ИА “Орелград”