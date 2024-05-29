Мошенники системно взялись за родственников участников СВО

Об этом предупредили в Орловском отделении Банка России.

Преступники связываются с родными бойцов (по электронной почте или мобильной связи) и вводят их в заблуждение.

Мошенники заявляют, что участника СВО собираются лишить единовременной выплаты в 195 тысяч рублей якобы за нарушение дисциплины. В качестве доказательства предъявляется поддельная копия выписки из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны России.

Затем средства предлагается спасти, выведя их на так называемый безопасный счёт. Естественно, что после этого деньги оказываются похищены.

«При поступлении подобного телефонного звонка прервите разговор. Если вам пришло подозрительное письмо, не реагируйте на него. Помните, что «безопасных», «специальных» счетов не существует. По любым финансовым вопросам рекомендуем обратиться напрямую в свой банк по номеру телефона, указанному на его официальном сайте или на обороте платежной карты», – рассказал начальник отдела безопасности Орловского отделения Банка России Михаил Прудников.

ИА «Орелград»