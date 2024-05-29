Насмерть сбивший велосипедиста орловец отправится в колонию

Водитель позволил себе скрыться с места ДТП.
Уголовное дело рассматривалось в Новодеревеньковском районном суде. Подсудимым стал житель Должанского района.
Авария случилась в марте 2022-го года. Орловец сбил велосипедиста, а затем, пытаясь избежать ответственности, скрылся с места дорожного происшествия. Потерпевший скончался от полученных тяжких телесных повреждений.
Как сообщает прокуратура Орловской области, суд поддержал обвинение и приговорил водителя к 5 годам 5 месяцам колонии-поселения. Также его лишат законной возможности управлять транспортом на 2 года 10 месяцев.
Пока что приговор ещё не вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что в Болховском районе бухгалтера заподозрили в присвоении бюджетных средств.
ИА «Орелград»