Насмерть сбивший велосипедиста орловец отправится в колонию

29.5.2024 | 11:41 Новости, Происшествия

Водитель позволил себе скрыться с места ДТП.

Фото: ИА «Орелград»

Уголовное дело рассматривалось в Новодеревеньковском районном суде. Подсудимым стал житель Должанского района.

Авария случилась в марте 2022-го года. Орловец сбил велосипедиста, а затем, пытаясь избежать ответственности, скрылся с места дорожного происшествия. Потерпевший скончался от полученных тяжких телесных повреждений.

Как сообщает прокуратура Орловской области, суд поддержал обвинение и приговорил водителя к 5 годам 5 месяцам колонии-поселения. Также его лишат законной возможности управлять транспортом на 2 года 10 месяцев.

Пока что приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Болховском районе бухгалтера заподозрили в присвоении бюджетных средств.

ИА «Орелград»


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