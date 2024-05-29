Подрядчик заявил о завершении ремонта верхней части «Дворянки»

Весь орловский сквер планируется благоустроить к 1 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Накануне на объекте побывал первый заместитель мэра Вадим Ничипоров.

Как рассказал директор компании-подрядчика ООО «Элитный сад» Сергей Лукашов, верхняя часть сквера завершена полностью. «Дело — за размещением тематического барельефа, которое необходимо согласовать», – уточняет пресс-служба мэрии.

Сейчас в сквере обустраивают асфальтовое покрытие на велодорожке. На нижних дорожках устраняются некоторые замечания заказчика. В частности, здесь переоборудуют бордюры.

Вдоль реки облагораживается зелёная зона, в центральной части сквера создают клумбы. Лестницу, ведущую к беседке, отделывают гранитом. Также в сквере продолжаются работы по подключению электроосвещения и видеонаблюдения.

«В планах до 1 июля выполнить работы в полном объёме». – отметил Лукашов.

На объекте трудятся около 30 человек и работают около 10 единиц специальной техники. Напомним, что сквер должны были сдать ещё к 1 сентября минувшего года.

ИА «Орелград»