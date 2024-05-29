Орловские кинологи выиграли чемпионат России

Победителем в своей номинации стала команда регионального УФСИН.

В командном первенстве России среди территориальных органов ФСИН с численностью до 3000 человек команда кинологов Управления ФСИН по Орловской области заняла 1-е место. В ее состав входили Павел Другов, Сергей Попов, Павел Козорезов и Владимир Харев. Все они работают в исправительной колонии общего режима №5 в Нарышкино. К слову, команда кинологов орловского УФСИН ежегодно занимает призовые места как на чемпионате ФСИН России, так и в аналогичных соревнованиях общества «Динамо».

«В этом году соревнования лучших кинологов уголовно-исполнительной системы проходили в деревне Ястребки Одинцовского района Московской области, – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФСИН. – Участие в мероприятии приняли представители кинологических служб 53 команд территориальных органов УИС вместе с четвероногими напарниками».

Состязания растянулись на пять дней, они проходили по трем дисциплинам: «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств» и «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ». Кинологи и их четвероногие напарники продемонстрировали высокий уровень мастерства и волю к победе. По итогам орловцы первенствовали не только в командном зачете. Первое место в личном первенстве в дисциплине «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ» занял Павел Другов.

Успешно выступила и команда УФСИН по служебному биатлону. Соревнования проходили на войсковом стрельбище регионального Управления Росгвардии, в нем приняли участие пять команд силовых структур. Программа включала в себя бег на 3 километра со стрельбой из пистолета Макарова на двух огневых рубежах по пять выстрелов.

«По результатам соревнований команда УФСИН России по Орловской области заняла второе место, уступив победу сборной Академии Федеральной службы охраны РФ. Третье место у команды УМВД России по Орловской области. Кроме того, в личном первенстве сотрудники УФСИН заняли три первых и одно третье место в различных возрастных группах. По окончании спортивного мероприятия победители и призеры в командном и личном зачете были награждены грамотами, медалями и кубками», – подытожили в пресс-службе УФСИН.

ИА «Орелград»