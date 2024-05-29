В Орле объявили сбор советских монет на памятник

Желающие могут принять участие в акции «Живая память благодарных поколений».

В Военно-историческом музее города Орла стартовала акция «Живая память благодарных поколений». Она проводится Музеем Победы совместно с Фондом имени Алексея Талая, Фондом «Единое Отечество» и Ассоциацией исторических и военно-исторических музеев реализует Всенародную акцию «Живая память благодарных поколений». В музеях по всей стране устанавливают специальные колбы для сбора советских монет, которые затем будут переплавлены в памятный знак. Его в 2025 году установят в московском Парке Победы.

«По концепции скульптура будет аналогична композиции, которую установили в Минске 2022 году, и той, которая появится в 2024 году в городе-герое Бресте, – сообщили в Музее Победы. – Памятник выполнят в форме фронтового письма-треугольника с обожженным краем и растущего рядом дерева. Присоединиться к акции и внести свой вклад в создание памятника может любой желающий. Для этого нужно принести в музей монету советской чеканки».

Как сообщили в Орловском краеведческом музее, Орел присоединился к проведению этой акции. «В настоящее время открыт сбор и установлена специальная колба и в Военно-историческом музее. В создании памятных знаков символическое участие может принять каждый, кто принесет хотя бы одну монету в наш музей», – говорят в учреждении.

Акция призвана увековечить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Кстати, советские монеты для достижения этой цели собирают также жители Республики Беларусь и наши соотечественники за рубежом. «Созданные с использованием слитков из собранных монет новые памятники станут материальным воплощением объединения миллионов людей, которые и спустя десятилетия смогут рассказать своим детям и внукам, что в этом памятнике есть частичка их монет, благодарность их семей», – отметили в Орловском краеведческом музее.

Первый подобный памятник был установлен в Минске в 2022 году в Парке Победы. В его создании приняли участие более 500 тысяч семей из стран бывшего СССР. «Эта история началась в 2020 году, когда мы поняли, что очень многие забыли о событиях Великой Отечественной войны, забыли опыт предков и их наказ. Тогда мы вместе с друзьями и соратниками решили создать этот проект, зажечь сердца ныне живущих и пробудить их память. И мы объявили, что каждый может поучаствовать в проекте и принести сохранившуюся монетку советских времен, можно даже одну, и твердо знать, что все они попадут в единый сплав нашего общего памятника, посвященного тем, о ком мы должны помнить и никогда не забывать», — сказал координатор проекта Алексей Талай.

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ИА «Орелград»