По орловским полям прошли с иконами и молитвами

В Орловской области нашли способ спасти «замороженный» урожай.

Коллектив Орловской православной гимназии во главе со своим духовником протоиереем Николаем Евдокимовым и директором Еленой Овчинниковой прошел крестным ходом по полям Троснянского района. Участники молились о сохранении посевов и получении доброго урожая. Особая молитвенная помощь была оказана компании «Орелагропром» – давнему благотворителю и помощнику этого учебного заведения. Об этом сообщили в Орловской митрополии.

«С иконами под пение тропарей воспитанники гимназии вместе со своими родителями и педагогами прошли несколько километров вдоль сельскохозяйственных угодий, усердно призывая Божию благодать и милость на поля своих благодетелей, – поясняет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. – Как известно, из-за аномально ранней весны с резкими перепадами температур урожай в этом году оказался под серьезной угрозой. Аграрии обеспокоены ситуацией и возлагают все надежды на Бога».

Напомним, губернатор Андрей Клычков с 14 мая 2024 года ввел режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе на территории Орловской области. Решение было принято в связи со сложной обстановкой, сложившейся в результате опасного агрометеорологического явления – заморозков, зафиксированных на территории региона в период с 3 по 13 мая. Губернатор официально признал обстановку, сложившуюся на территории Орловской области, чрезвычайной ситуацией регионального характера.

Режим ЧС был введен на всей территории Орловской области. Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации была назначена лава областного департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева. Ей было также поручено принять меры, направленные на снижение последствий ЧС. Главам муниципального округа, городских округов и муниципальных районов губернатор рекомендовал обеспечить реализацию мер, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации и снижение ее последствий, а также в рамках своих полномочий организовать взаимодействие с предприятиями агропромышленного комплекса, пострадавшими от чрезвычайной ситуации.

ИА «Орелград»