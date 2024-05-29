В Орловской области ограничат рост налога на имущество

Облсовет намерен защитить предпринимателей от налогового удара.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрят вопрос о внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О налоге на имущество организаций». Проект был подготовлен для поддержки бизнеса и недопущения резкого роста налоговой нагрузки на него в связи с ростом кадастровой стоимости. В 2022 году Федеральным законом была предусмотрена «заморозка» – фиксация по состоянию на 1 января 2022 года кадастровой стоимости недвижимого имущества, применяемой для определения налоговой базы по налогу на имущество организаций на 2023 год.

Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база на налоговый период 2024 года определяется как кадастровая стоимость, был утвержден приказом департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области в отношении 3495 объектов. Из них около 45 процентов объектов приходится на юридических лиц. Они и могут столкнуться с огромными трудностями в связи с окончанием действия моратория. Эксперты прогнозируют резкий рост налоговой нагрузки из-за существенного увеличения кадастровой стоимости ряда участков и объектов.

По информации, представленной в облсовет предпринимателями Мценска, в городе уже имеются факты повышения кадастровой стоимости объектов недвижимости от 160,1 процента до 559 процентов. Для нивелирования негативных последствий роста кадастровой стоимости объектов недвижимости в результате их переоценки в 2023 году законопроектом предлагается внести изменение в статью 3 Закона Орловской области «О налоге на имущество организаций».

В частности, планируется ввести на 2024 год 20-процентное ограничение роста налога на имущество организаций, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. Орловские депутаты ссылаются на аналогичную практику установления налоговых льгот, которая уже была применена в Санкт-Петербурге.

ИА «Орелград»