В Орловской области выявлены больные корью

29.5.2024 | 13:35 Медицина, Новости

Заболели двое взрослых человек.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Об этом «Принт-ТВ» рассказал исполняющий обязанности начальника отдела Роспотребнадзора в Ливнах Андрей Могилевцев.

Известно, что случаи выявили в мае. Заболевшие – члены одной семьи. Предположительно, они подхватили инфекцию в Москве, находясь в одном из торговых центров.

В минувшем году за первые 10 месяцев на Орловщине зарегистрировали 19 случаев заболевания корью (из них восемь – у несовершеннолетних). Между тем, за аналогичный период 2022-го не было зафиксировано ни одного эпизода. Об этом сообщал «Коммерсант», ссылаясь на данные орловского депздрава.

В апреле Департамент здравоохранения объявлял, что в Орловскую область поступило 8820 доз комбинированной вакцины от кори, краснухи и паротита «Вактривир». Весь объём распределили между поликлиниками. Препарат предназначался для детей.

ИА «Орелград»


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