Производство орловских яиц упало на 40%

Падение производство происходи на фоне роста поголовья птицы.

Орелстат опубликовал оперативные данные о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области. По состоянию на 1 мая 2024 года стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций региона насчитывало 110,8 тысячи голов, что оказалось на 13 процентов меньше, чем было годом ранее. Количество коров сократилось на 8,4 процента, сейчас в регионе их насчитывается 30,8 тысячи голов. Отрицательную динамику также демонстрирует поголовье мелкого рогатого скота – на 1 мая в области насчитывалось 2,5 тысячи овец, что на 4,7 процента меньше, чем было годом ранее.

В то же время заметно, на 32 процента, увеличилось поголовье свиней, которое достигло уже 1,321 миллиона голов. Кроме того, на 4,4 процента возросло поголовье птицы, в хозяйствах региона содержится 2 миллиона голов птицы. Однако на этом фоне произошло значительное падение производства яиц. По данным Орелстата, за четыре месяца текущего года сельхозтоваропроизводители выпустили 4,6 миллиона яиц, что составляет всего 69,4 процента к уровню аналогичного периода прошлого года. В птицеводческих организациях от одной курицы-несушки в этом году в среднем получено по 71 яйцу, или 95,9 процента к аналогичному периоду 2023 года.

Аналитики Орелстата также подсчитали, что в январе-апреле в Орловской области организациями было произведено 111,2 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 3 процента выше уровня января-апреля 2023 года. Объемы производства мяса крупного рогатого скота в живом весе выросли на 38,7 процента. Также произведено 35,8 тысячи тонн молока, что на 4,5 процента меньше прошлогоднего показателя. «В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях области надоено 2179 кг молока, что на 40 кг выше прошлогоднего показателя. Самый высокий надой зафиксирован в Верховском районе», – резюмирует Орелстат.

ИА «Орелград»