Орловщина одолжила ещё 13,7 миллиона на КРТ на Наугорке

Средства поступят из федерального бюджета.

Регион привлёк их в качестве бюджетного кредита. Средства берутся под финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Деньги направят на комплексное развитие территории жилой застройки квартала, ограниченного Наугорским шоссе и улицами Цветаева и Куйбышева.

Ранее на эти же цели регион занял ещё 59,2 миллиона рублей. Общий объём кредита, одобренного Орловской области на данную цель, составляет около 180 миллионов.

В марте этого года о проблемах при реализации данного проекта заявили в прокуратуре.

ИА «Орелград»