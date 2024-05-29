Орловщина одолжила ещё 13,7 миллиона на КРТ на Наугорке

29.5.2024 | 14:06 Новости, Строительство

Средства поступят из федерального бюджета.

Регион привлёк их в качестве бюджетного кредита. Средства берутся под финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Деньги направят на комплексное развитие территории жилой застройки квартала, ограниченного Наугорским шоссе и улицами Цветаева и Куйбышева.

Ранее на эти же цели регион занял ещё 59,2 миллиона рублей. Общий объём кредита, одобренного Орловской области на данную цель, составляет около 180 миллионов.

В марте этого года о проблемах при реализации данного проекта заявили в прокуратуре.

ИА «Орелград»


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