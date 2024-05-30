65-летний орловец погиб в ДТП рядом с Ливнами

30.5.2024 | 10:29 Новости, Происшествия

Авария произошла накануне в 16 часов 05 минут.

Фото: Управление Госавтоинспекции по Орловской области

Подробности рассказали в Управлении Госавтоинспекции по Орловской области.

Мужчина ехал на “Ладе Гранте” по автодороге “Ливны – Евланово – Долгое”. Его путь лежал со стороны деревни Росстани в сторону города Ливны.

На 6-м километре трассы машина съехала в кювет и налетела на препятствие из железобетона. Столкновение оказалось фатальным. Водитель скончался на месте ещё до приезда “Скорой помощи”.

Также пострадала его 40-летняя пассажирка. Однако госпитализация ей не понадобилась.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 18 ДТП. В них погиб один человек и получили телесные повреждения ещё трое.

ИА “Орелград”


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