На Орловщине расчистка русла реки вылилась в уголовное дело

Его рассмотрит Заводской районный суд Орла.

Об этом сообщает Прокуратура Орловской области. Ведомство утвердило обвинительное заключение по делу. Оно направлено в суд для рассмотрения.

Известно, что обвиняемых двое. Это некий «местный житель, контролирующий деятельность ООО «Воддорстрой»» и его сообщница. Дело возбуждено по статье «мошенничество».

Речь идёт о контракте на расчистку русла реки Сосна в районе посёлка городского типа Колпна. Его в сентябре 2022-го года заключили Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области и ООО «Воддорстрой». Работы планировались в рамках национального проекта «Экология».

Как считают в прокуратуре, соглашение изначально подписывалось с целью хищения бюджетных средств. Заниматься реальной расчисткой реки подрядчик не хотел и не мог.

В результате, по текущей версии, в период с сентября 2022-го по март 2023-го обвиняемые похитили около 18 миллионов рублей. В настоящее время заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.

Ранее по той же причине ООО «Воддорстрой» крупно оштрафовали.