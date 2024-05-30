Суд отказал опасному рецидивисту в домашнем аресте

Мужчина обвиняется в совершении тяжкого преступления.

Пресс-служба Северного районного суда города Орла объяснила, чем был продиктован выбор меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого местного жителя. Последний обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ, то есть в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Ходатайство об аресте подал следователь отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № 3 СУ УМВД России по городу Орлу.

По версии следствия, 23 мая 2024 года подозреваемый пригласил к себе в квартиру, расположенную в одном из домов по улице Рощинской, компанию молодых людей. Гости совместно с хозяином квартиры распивали спиртные напитки. В какой-то момент между хозяином и одним из гостей произошел конфликт. Следствие считает, что подозреваемый схватил нож и ударил им своего собутыльника в живот, причинив тем самым последнему тяжкий вред здоровью.

«В судебном заседании подозреваемый и его адвокат возражали против заявленного ходатайства следователя, просили избрать иную, более мягкую меру пресечения мужчине, а именно домашний арест, – пояснили в пресс-службе суда. – Прокурор поддержал заявленное следователем ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении орловца».

Разрешая вопрос об избрании меры пресечения, суд принял во внимание целый ряд обстоятельств. Прежде всего, был учтен криминальный опыт подозреваемого и то, что он обвиняется в совершении умышленного преступления, относящегося к категории тяжких. Орловцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет, и он, с учетом предыдущей судимости, прекрасно себе представляет, что может его ожидать. В связи с этим, пояснили в суде, имеются основания полагать, что, находясь на свободе, он попробует избежать наказания за содеянное: может скрыться от следствия и суда, воспрепятствовать производству по делу.

«Суд не нашел оснований для применения к мужчине иной, более мягкой меры пресечения, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Постановление не вступило в законную силу», – резюмирует пресс-служба Северного районного суда.

ИА «Орелград»