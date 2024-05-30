Многодетным семьям будут платить по 4000 рублей в год

Новое пособие в виде единовременной выплаты положено на каждого ребенка.

Губернатор Орловской области утвердил порядок предоставления ежегодной выплаты в виде единовременного пособия многодетным семьям. Деньги предназначены на обеспечение школьников одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения в Орловской области. Согласно документу, размер единовременного пособия составляет 4000 рублей в год на каждого ребенка-школьника. Право на его получение имеет один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей по их выбору или единственный родитель многодетной семьи.

За оформлением пособий будет следить Областной центр социальной защиты населения, оформляться они будут через его отделы и филиалы. Информация о фактах назначения пособия, а также о сроках выплаты и размере должна в обязательном порядке вноситься в государственную систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Ознакомиться с ней получатель сможет и в своем в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Родителям надо будет самостоятельно обращаться в учреждение социальной защиты населения по месту жительства с заявлением, форма которого тоже утверждена постановлением губернатора. Важный момент – заявление подается в течение третьего квартала календарного года. Подать его можно как лично, так и через МФЦ и в электронной форме с использованием Единого портала госуслуг.

Заявитель вправе по своей инициативе представить дополнительные документы. Проводить их проверку, а также получать часть документов чиновники будут в рамках межведомственного взаимодействия или на единой цифровой платформе. Учреждение социальной защиты населения обязано в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления рассмотреть его и вынести по нему решение, которое может быть положительным или отрицательным.

Основанием для отказа в назначении единовременного пособия может послужить выявленный факт нахождения ребенка на полном государственном обеспечении, представление документов не в полном объеме, получение единовременного пособия другим родителем и др. Откажут и в том случае, школа, в которой обучается ребенок, расположена в другом регионе. Финансирование расходов на выплату единовременного пособия осуществляется департаментом финансов Орловской области за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год.

ИА «Орелград»