Суд запретил ликвидировать школу под Орлом

Постановление администрации Ливенского района признали недействительным.

Администрация Ливенского района признала не действующим собственное постановление от 2 октября 2023 года № 390 «О ликвидации Кировской основной общеобразовательной школы – филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергиевская средняя общеобразовательная школа». Тем самым местные чиновники исполнили решение суда, который ранее по иску прокурора также признал постановление не действующим.

Спор прошел две инстанции: сначала чиновники проиграли в Ливенском районном суде, а затем и при апелляции в Орловском областном суде. Постановление уже вступило в силу, контроль за его исполнением возложен на заместителя главы администрации Ливенского района по социально-экономическим вопросам. Из материалов судебного разбирательства следует, что Ливенской межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства о защите интересов несовершеннолетних, законности принятых правовых актов в сфере образования.

Было установлено, что при ликвидации Кировской ООШ предполагался подвоз школьников в Сергиевскую СОШ. Прокуратура обследовала предполагаемый школьный маршрут и выявила на нем многочисленные недостатки улично-дорожной сети. Из иска следовало, что в начале маршрута нет площадки для высадки и посадки детей и сопровождающих. На нерегулируемом пешеходном переходе отсутствует горизонтальная дорожная разметка. Отсутствует безопасная дорожная инфраструктура у школы: вблизи пешеходного перехода нет искусственного освещения.

Нет пешеходных ограждений, «лежачего полицейского», знаков «Обгон запрещен», «Ограничение максимальной скорости 20 км/ч» и «Искусственная неровность». Отсутствуют даже пешеходные тротуары. Многочисленные недостатки были выявлены и на дороге Ливны – Навесное, по которой предполагалось возить детей. В иске было указано на многочисленные выбоины, выцветание и утрату дорожных знаков, разрушение кромки асфальтобетонного покрытия в местах их сопряжения с обочинами, отсутствие километровых и сигнальных столбиков и т.д.

«Таким образом, предполагаемый школьный маршрут подвоза детей Кировская ООШ – МБОУ «Сергиевская СОШ» не соответствует требованиям безопасности дорожного движения и ставит под угрозу благополучие несовершеннолетних, вследствие чего такой маршрут не может быть реализован до устранения выявленных нарушений. Ликвидация Кировской ООШ с дальнейшим подвозом обучающихся по маршруту, не отвечающему требованиям безопасности, противоречит критерию территориальной доступности образовательных учреждений и нарушает гарантированные права несовершеннолетних на благоприятные условия для образования», – к такому выводу пришла прокуратура.

Суд с ним согласился и удовлетворил иск, признав постановление о ликвидации школы не действующим. Спустя полгода после вынесения первого судебного решения районные власти его исполнили.

ИА «Орелград»