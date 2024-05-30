Ремонт лифтов в Орле обернулся штрафами

Подрядчики оштрафованы за нарушения более чем на 7 миллионов рублей.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области ранее провела проверку эффективности использования средств некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (НО «РФКР»). В том числе аудиторы изучили результаты выполнения работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на их ремонт, замену и модернизацию.

По итогам проверки представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений были направлены в адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области и НО «РФКР». Последние отчитались об их исполнении. Так, департамент скорректировал краткосрочный план капремонта многоквартирных домов, в рамках которого в порядок приводятся и лифты. Региональным оператором была привлечена научно-практическая организация для расчета предельной стоимости капитального ремонта по отдельным видам работ, в том числе на ремонт и замену лифтов в домах различной этажности.

По мотивам научного исследования был подготовлен проект нового нормативного правового акта Орловской области, регламентирующего расценки на ремонт лифтов, он был направлен на экспертизу. Кроме того, по результатам исполнения представления и предписания Контрольно-счетной палаты регоператор применил меры дисциплинарной ответственности в отношении четырех должностных лиц компаний-подрядчиков, допустивших выявленные аудиторами нарушения.

Также была проведена претензионно-исковая работа с подрядчиками, по итогам которой были взысканы штрафные санкции в размере 7,482 миллиона рублей, которые уже поступили на счет НО «РФКР». Кроме того, как следует из информации КСП, по мотивам проверки было «обеспечено выполнение работ надлежащего качества стоимостью 173,2 тысячи рублей».

ИА «Орелград»