МВД проверит, как тратили аванс на ремонт «Дворянки»

Также это касается улицы по Орловских партизан.

Накануне на проблемных объектах побывал прокурор Орловской области Алексей Тимошин, а также другие представители региональной власти.

Напомним, что обе стройки затянулись. «Дворянское гнездо» благоустраивает «ТСК Элитный Сад», а дорогу по улице Орловских партизан возводит «Монолит Строй». Обоих подрядчиков уже штрафовали за нарушение сроков.

Общая сумма наложенных штрафов составила около 5,4 миллиона рублей. Кроме того, по дороге на Орловских партизан возбуждено уголовное дело (по статье «покушение на мошенничество»).

Прокурор официально поручил подрядным организациям принять срочные меры, чтобы активизировать работу. Если этого не произойдёт, то контракты могут быть расторгнуты в судебном порядке по инициативе надзорного ведомства.

«Орёлгосзаказчику» и ответственным лицам из профильного департамента даны указания по усилению контроля за исполнением проблемных контрактов. Кроме того, Тимошин поручил Управлению экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Орловской области проверить то, как расходовались средства, выделенные на авансы по данным объектам.

ИА «Орелград»