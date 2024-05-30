В Орле улицу Ленина могут очистить от самокатов и велосипедов

Такое предложение высказал орловский губернатор.

Андрей Клычков затронул тему во время прямого эфира в соцсетях.

По словам губернатора, к нему нередко обращаются с жалобами на бесконтрольную езду электросамокатов в центре Орла. Водители таких транспортных средств часто не осознают, что представляют собой серьёзную помеху и угрозу другим участникам движения, прежде всего, пешеходам.

«Предлагаю городским властям подумать над ограничением движения такого транспорта на главной улице Орла… Там гуляют с колясками, с маленькими детьми, дети перебегают дорогу. Считаю, это позиция правильная», – высказался Клычков.

Также губернатор отметил, что данные ограничения должны затронуть не только электросамокаты, но и велосипеды. Ранее в мэрии Орла признались, что собираются ужесточить городские правила благоустройства и внести в них ограничения на передвижение таких транспортных средств.

Отметим, что на этой неделе комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал принять проект поправок в административный кодекс, вводящий штрафы за нарушение ПДД водителями средств индивидуальной мобильности. К ним относятся не только самокаты, но и электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса и многое другое.

ИА «Орелград»