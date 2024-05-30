Парахин вручил ключи от квартиры участнику СВО

Орловец получил жильё как ребёнок-сирота.
Об этом мэр Орла сообщил в своих соцсетях.
Известно, что парня зовут Николаем. Он является сапёром и сейчас продолжает службу в зоне специальной военной операции. Орловец попал в армию в рамках частичной мобилизации и находится там уже второй год.
Как отметил Парахин, Николай получил квартиру вне очереди в рамках действующей льготы.
«Уверен, эта поддержка подбодрит молодого бойца, поможет выполнить все поставленные задачи и скорее вернуться домой!» – написал мэр.
В минувшем году в Орла ключи от квартир вручили 58 сиротам. Девять из них являлись участниками СВО. В этом году жильём обеспечат ещё около 60 сирот.
ИА «Орелград»