Парахин вручил ключи от квартиры участнику СВО

30.5.2024 | 12:00 Новости, СВО

Орловец получил жильё как ребёнок-сирота.

Фото: t.me/parakhin_yuri

Об этом мэр Орла сообщил в своих соцсетях.

Известно, что парня зовут Николаем. Он является сапёром и сейчас продолжает службу в зоне специальной военной операции. Орловец попал в армию в рамках частичной мобилизации и находится там уже второй год.

Как отметил Парахин, Николай получил квартиру вне очереди в рамках действующей льготы.

«Уверен, эта поддержка подбодрит молодого бойца, поможет выполнить все поставленные задачи и скорее вернуться домой!» – написал мэр.

В минувшем году в Орла ключи от квартир вручили 58 сиротам. Девять из них являлись участниками СВО. В этом году жильём обеспечат ещё около 60 сирот.

ИА «Орелград»


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