На Орловщине на устройство нового пляжа потратили 70 миллионов

Место готово принять отдыхающих.

Как сообщалось ранее, пляж находится в Колпнянском районе на территории бывшего стадиона «Озерки».

По данным «Вести-Орёл», на благоустройство потратили около 70 миллионов рублей. Как рассказали местные жители, раньше здесь «было болото».

Теперь на пляже появились площадки, велосипедные дорожки и теннисные столы, зона для пешеходов общей площадью около 2 тысяч квадратных метров. Также обустроена сцена для проведения мероприятий. Рядом посадили около 800 деревьев, а в водоём запустили рыбу.

Купальный сезон на Орловщине стартует с 1 июня.

ИА «Орелград»