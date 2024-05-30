Власти орловского райцентра заставили отремонтировать дорогу

30.5.2024 | 13:42 ЖКХ, Новости

Для этого пришлось обращаться в суд.

Фото: ИА “Орелград”

Нарушение выявила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура.

Ведомство проводило проверку соблюдения законов в сфере безопасности дорожного движения. Выяснилось, что в посёлке Хомутово дорога по улице 70 лет Октября не отвечает нормативным требованиям.

Прокурор обратился в суд с иском о признании бездействия местной администрации незаконным. Также он потребовал обязать чиновников провести ремонт данной дороги.

Районный суд удовлетворил требования. «Исполнение судебного акта находится на контроле межрайонной прокуратуры», – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что МВД проверит, как в Орле тратили аванс на ремонт «Дворянки».

ИА «Орелград»


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