Орловская область завалила Польшу огурцами

Данные сообщили в Россельхознадзоре.

Как рассказали в областном Управлении ведомства, в текущем месяце в эту страну из нашего региона поступило 110,6 тонны данных овощей.

С начала года поставки огурцов в Польшу потянули на 202,7 тонны. Таким образом, в мае их объёмы значительно увеличились.

Как отметили в ведомстве, вся продукция прошла строгий контроль на соответствие требованиям страны-импортера. «Претензии по качеству не поступали» – добавили в Россельхознадзоре.

Напомним, что недавно Орловщина вошла в число регионов-лидеров по применению пестицидов.

ИА «Орелград»