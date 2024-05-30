Орловская область завалила Польшу огурцами

Данные сообщили в Россельхознадзоре.
Как рассказали в областном Управлении ведомства, в текущем месяце в эту страну из нашего региона поступило 110,6 тонны данных овощей.
С начала года поставки огурцов в Польшу потянули на 202,7 тонны. Таким образом, в мае их объёмы значительно увеличились.
Как отметили в ведомстве, вся продукция прошла строгий контроль на соответствие требованиям страны-импортера. «Претензии по качеству не поступали» – добавили в Россельхознадзоре.
Напомним, что недавно Орловщина вошла в число регионов-лидеров по применению пестицидов.
ИА «Орелград»