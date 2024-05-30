Орловская область завалила Польшу огурцами

30.5.2024 | 14:44 Новости, Экономика

Данные сообщили в Россельхознадзоре.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в областном Управлении ведомства, в текущем месяце в эту страну из нашего региона поступило 110,6 тонны данных овощей.

С начала года поставки огурцов в Польшу потянули на 202,7 тонны. Таким образом, в мае их объёмы значительно увеличились.

Как отметили в ведомстве, вся продукция прошла строгий контроль на соответствие требованиям страны-импортера. «Претензии по качеству не поступали» – добавили в Россельхознадзоре.

Напомним, что недавно Орловщина вошла в число регионов-лидеров по применению пестицидов.

ИА «Орелград»


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