На Орловщине отремонтируют 16 железнодорожных переходов

Работы запланированы на текущий год.

О них сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В регионе планируется привести в порядок переходы, расположенные на станциях Стальной Конь, Лужки-Орловские, Нарышкино, Мценск, Кромская, Верховье, Хомутово, Моховая и Залегощь. Здесь обновят деревянное и резинокордовое покрытия, светоотражающую разметку и знаки безопасности, а также улучшат видимость.

Напомним, что ранее судьба одного из переходов, расположенных на Кромской, обсуждалась на комитете горсовета. Объект находился между МОПРа и Скульптурной. РЖД закрыло его из-за многочисленных жалоб, что вызвало неудовольствие у некоторых местных жителей.

ИА «Орелград»