На Орловщине отремонтируют 16 железнодорожных переходов

30.5.2024 | 12:41 Новости, Транспорт

Работы запланированы на текущий год.

Фото: пресс-служба администрации Орла

О них сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В регионе планируется привести в порядок переходы, расположенные на станциях Стальной Конь, Лужки-Орловские, Нарышкино, Мценск, Кромская, Верховье, Хомутово, Моховая и Залегощь. Здесь обновят деревянное и резинокордовое покрытия, светоотражающую разметку и знаки безопасности, а также улучшат видимость.

Напомним, что ранее судьба одного из переходов, расположенных на Кромской, обсуждалась на комитете горсовета. Объект находился между МОПРа и Скульптурной. РЖД закрыло его из-за многочисленных жалоб, что вызвало неудовольствие у некоторых местных жителей.

ИА «Орелград»


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