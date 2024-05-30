Завтра в Болхове откроют для поклонения православную святыню

30.5.2024 | 13:06 Новости, Общество

Орловцы увидят часть десницы Макария Алтайского.

Фото: Орловская митрополия / иерей Алексей Лаушкин

Ей можно будет поклониться в болховском Троицком Оптина монастыре. 31 мая как раз является днём памяти Макария Алтайского.

Напомним, что его мощи обрели здесь же, в Троицком монастыре. Это произошло 24 февраля текущего года.

Однако их основную часть торжественно передали в Алтайскую митрополию, так как биография Макария, в основном, связана именно с ней. В Болхове он провёл лишь последние три года своей жизни.

Тем не менее, часть десницы выдающегося православного миссионера останется на Орловщине.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования