Завтра в Болхове откроют для поклонения православную святыню

Орловцы увидят часть десницы Макария Алтайского.
Ей можно будет поклониться в болховском Троицком Оптина монастыре. 31 мая как раз является днём памяти Макария Алтайского.
Напомним, что его мощи обрели здесь же, в Троицком монастыре. Это произошло 24 февраля текущего года.
Однако их основную часть торжественно передали в Алтайскую митрополию, так как биография Макария, в основном, связана именно с ней. В Болхове он провёл лишь последние три года своей жизни.
Тем не менее, часть десницы выдающегося православного миссионера останется на Орловщине.
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ИА «Орелград»