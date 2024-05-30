Орловские сетевые магазины призвали к чистоплотности

Ситуация с уборкой территорий должна измениться с завтрашнего дня.

Мэр Орла Юрий Парахин встретился с представителями крупных сетевых магазинов города. С градоначальником побеседовали представители «Линии», «Европы», «Перекрёстка» и других «сетевиков». Темой разговора стала уборка прилегающих территорий.

Представителям бизнеса напомнили об их ответственности, а также о предусмотренных наказаниях за нечистоплотность. Штраф выписывается при повторном нарушении и составляет до 50 тысяч рублей (для юридических лиц).

Также представители горадминистрации пояснили – если у прилегающей территории несколько владельцев, то вопросы содержания должны регулироваться их добровольным соглашением. В противном случае зоны ответственности разграничит сама мэрия на основе карто-схемы города.

«Уважаемые коллеги! Давайте активно включаться в эту работу уже с завтрашнего дня», – призвал Парахин.

Также мэр напомнил, что уборка должна захватывать и боковые части здания. «Чтобы не получилось так, что ваш дворник, условно, смёл все в бок и окажется, что это не ваша зона ответственности» – добавил градоначальник.

ИА «Орелград»