Орловские сетевые магазины призвали к чистоплотности

30.5.2024 | 12:29 ЖКХ, Новости

Ситуация с уборкой территорий должна измениться с завтрашнего дня.

Фото: ИА «Орёлград»

Мэр Орла Юрий Парахин встретился с представителями крупных сетевых магазинов города. С градоначальником побеседовали представители «Линии», «Европы», «Перекрёстка» и других «сетевиков». Темой разговора стала уборка прилегающих территорий.

Представителям бизнеса напомнили об их ответственности, а также о предусмотренных наказаниях за нечистоплотность. Штраф выписывается при повторном нарушении и составляет до 50 тысяч рублей (для юридических лиц).

Также представители горадминистрации пояснили – если у прилегающей территории несколько владельцев, то вопросы содержания должны регулироваться их добровольным соглашением. В противном случае зоны ответственности разграничит сама мэрия на основе карто-схемы города.

«Уважаемые коллеги! Давайте активно включаться в эту работу уже с завтрашнего дня», – призвал Парахин.

Также мэр напомнил, что уборка должна захватывать и боковые части здания. «Чтобы не получилось так, что ваш дворник, условно, смёл все в бок и окажется, что это не ваша зона ответственности» – добавил градоначальник.

ИА «Орелград»


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