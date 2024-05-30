На Орловщине участникам СВО с инвалидностью будут доплачивать

Так решил облсовет.

Вопрос рассматривался на сегодняшнем заседании областного парламента.

За счёт данных граждан расширен список категорий, которым полагается ежемесячная доплата к одной из пенсий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Известно, что один из таких участников СВО уже обратился за поддержкой в органы соцзащиты.

Как уточняет пресс-служба облсовета, право на доплату получат те, кто стал инвалидом вследствие увечья или заболевания, полученного в связи с исполнением военного контракта. Это касается служивших на территориях Украины, ДНР и ЛНР (с 24-го февраля 2022-го года), Запорожской и Херсонской области РФ (с 30-го сентября 2022-го года).

«Указанная причина инвалидности устанавливается федеральным учреждением медико-социальной экспертизы», – добавили в пресс-службе.

ИА «Орелград»